اليوم السابع
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جهود مكثفة لضبط متهم بقتل سائق فى مصر الجديدة

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:46 م
جهود مكثفة لضبط متهم بقتل سائق فى مصر الجديدة مديريه امن القاهره- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهم بقتل سائق سيارة أجرة بعد التعدى عليه بقطعة حديد بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة سائق بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة سائق 61 سنة وتبين تهشم جمجمته، وتم نقله إلى المستشفى.

 

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن زميله وراء ارتكاب الواقعة، حيث نشبت مشاجرة بالأيدى قام على أثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية "كوريك" مما تسبب فى وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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