توفير أراضى مشروعات المرحلة الثانية "حياة كريمة" بسمالوط وبني مزار المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن البدء في توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها بنطاق 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة بنطاق الـ 5 مراكز المدرجة في المرحلة الأولى بإجمالي 192 قرية و 757 تابع، ليصبح إجمالي المراكز المستهدفة 7 مراكز بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي جهاز التعمير أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، مهندسي دار الهندسة.

حرص محافظ المنيا، على مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" باعتبارهم هم حلقة الوصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، ولحثهم على تعظيم الاستفادة من تلك المبادرة التي ستغير حياة المواطنين لضمان حياة كريمة لكافة الفئات.

ناقش المحافظ، نسب ومعدلات التنفيذ لجميع القطاعات الخدمية والتي يجري العمل على تنفيذها تباعاً بالقرى المستهدفة، بالإضافة لاستعراض تقرير دار الهندسة للمتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

أكد محافظ المنيا، على ارتفاع معدلات إنجاز الأعمال التي يجري تنفيذها بالمبادرة، بالتوازي بجميع المراكز وتباعاً من خلال توصيل الخدمات والمرافق، حرصا على انجاز الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتفقد محافظ المنيا، الثلاثاء الماضي، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة بمركز ملوي، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدل الإنجاز والقضاء على أي معوقات تواجه المبادرة الرئاسية لتسيير المشروعات.



اجتماع محافظ المنيا لمناقشة مشروعات حياة كريمة (1)



اجتماع محافظ المنيا لمناقشة مشروعات حياة كريمة (2)



اجتماع محافظ المنيا لمناقشة مشروعات حياة كريمة (3)



توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمنيا (1)



توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمنيا (2)



توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمنيا (3)