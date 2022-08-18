اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق المرحلة الثانية 2022.. 7 آلاف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:28 م
تنسيق المرحلة الثانية 2022.. 7 آلاف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى تنسيق الجامعات 2022
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 7 آلاف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد  السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22/8/2022.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.


تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2022 موقع التنسيق الالكترونى

اخبار مصر

التعليم العالى

اخبار مصرية

المرحلة الثانيه للتنسيق

السيد عطا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. معامل هندسة القاهرة تستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:14 م

تنسيق المرحلة الثانية 2022.. ما هى أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:00 ص

تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:36 م

أخبار مصر.. غدا بدء تنسيق المرحلة الثانية.. و246 درجة علمى و238 أدبى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:00 م

تقليل الاغتراب.. بدء مرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:45 م

تنسيق المرحلة الثانية.. القائمة الكاملة للأماكن الخالية لطلاب شعبة العلمى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:29 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة