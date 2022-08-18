تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

كتب محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" قائمة الكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب الشعبة الأدبية فى تنسيق المرحلة الثانية، الذى انطلقت أعماله اليوم الخميس وإتاحة تسجيل الرغبات حتى يوم الإثنين المقبل.

المعهد المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة



تربية نوعية فنية المنصورة



تربية نوعية موسيقية دمياط



تربية نوعية فنية بنها



الفني التجارى بدمياط



الفني للفنادق الإسكندرية



النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة



المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة



معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)



تربية نوعية موسيقية عين شمس



رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية



العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا



آداب انتساب موجه أسيوط



تربية نوعية موسيقية المنصورة



العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية



الفني للخدمة الاجتماعية بقنا



المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة



حقوق انتساب موجه بني سويف



تربية رياضية بنات العريش



تربية (طفولة) أسوان



العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس



الفني التجارى بالمنصوره



المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية



تربية نوعية فنية دمياط



معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)



معهد المنيا العالى للغات



تربية رياضية بنين السويس



معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)



العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية



طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم



العالي سياحة وفنادق الغردقة



الفني التجارى بالمطريه



معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة



العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية



المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية



تربية نوعية موسيقية طنطا



العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره



تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية



الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة



العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد



تربية رياضية بنات بنها



العالي الفندقى بالاقصر إيجوث



العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير



تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد



معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)



تربية نوعية فنية بور سعيد



تربية نوعية فنية الفيوم



آداب انتساب موجه المنيا



العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث



العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس



تربية نوعية موسيقية القاهرة



تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية



العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية



حقوق انتساب موجه مدينة السادات



تربية نوعية موسيقية الإسكندرية



أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي



تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية



تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر



تربية نوعية فنية مطروح



تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية



تربية (تعليم ابتدائي) العريش



تربية نوعية أسوان



تربية نوعية فنية عين شمس



تربية (تعليم ابتدائي) أسوان



تربية نوعية فنية القاهرة



معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة



معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية



خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان



تربية رياضية بنات بور سعيد



تربية نوعية فنية جنوب الوادي



تربية رياضية بنات أسيوط



تربية نوعية موسيقية المنيا



حقوق انتساب موجه الزقازيق



عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية



المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر



تربية رياضية بنات السويس



القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول



الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية



تربية نوعية أسيوط



تربية نوعية موسيقية المنوفية



مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة



تربية رياضية بنات أسوان



تربية (طفولة) الوادي الجديد



طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية



تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون



تجارة انتساب موجه العريش



تربية نوعية فنية أسيوط



القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم



خدمة اجتماعية أسوان



معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة



تربية رياضية بنات جنوب الوادي



معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)



تربية موسيقية حلوان



تربية رياضية بنات بني سويف



حقوق انتساب موجه الإسكندرية



معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة



تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم



تربية رياضية بنات الوادي الجديد



حقوق انتساب موجه طنطا



سياحة وفنادق الاقصر



ع. دولى اعلام مدينة الشروق



التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال



أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر



خدمة اجتماعية أسيوط



تربية (طفولة) العريش



تربية نوعية فنية أسوان



تربية رياضية بنين العريش



تربية رياضية بنين مطروح



العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس



الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية



تربية رياضية بنين أسوان



العالي للدراسات الادبية كنج مريوط



الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر



المعهد العالى للغات بأسوان



العالي حاسبات و نظم تجمع أول



أقتصاد منزلى العريش



نظم معلومات ادارية قطاميه



العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر



النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة



تربية رياضية بنين مدينة السادات



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