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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على مجالات الدراسة فى مدينة زويل وأسعارها

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:23 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على مجالات الدراسة فى مدينة زويل وأسعارها تنسيق الجامعات 2022
كتب: محمد صبحى

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يتساءل طلاب الثانوية العامة عن اسعار الجامعات فى مصر وفيما يلى ينشر اليوم السابع اسعار مدينة زويل ومجالات الدراسة فيها حيث  تضم تخصصات الهندسة و العلوم و علوم الحاسب معتمدة من المجلس الاعلي للجامعات و ABET والتخصصات. 

-تخصصات الهندسة

هندسة الطيران والفضاء

هندسة الطاقة المتجددة

هندسة البيئة

هندسة النانو إلكترونكس

هندسة الاتصالات و المعلومات

-تخصصات العلوم

علوم النانو

علوم المادة

العلوم الطبية الحيوية

علوم فيزياء الكون والأرض

-تخصصات علوم الحاسب

الذكاء الاصطناعي و علوم البيانات

السوفت وير

تكنولوجيا المعلومات

وقررت الجامعة اسعار الدراسة لتكون 96 ألف جنيه باستثناء كلية الحاسب والذكاء الاصطناعى التى بها خصم 25%.

والجدير بالذكر أن تلك الاسعار تختلف وفقا لحدود المنح التى تقررها الجامعة للطلاب حيث توفر مدينة زويل العديد من المنح بنسب مختلفة .


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