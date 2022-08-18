تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على مجالات الدراسة فى مدينة زويل وأسعارها

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن اسعار الجامعات فى مصر وفيما يلى ينشر اليوم السابع اسعار مدينة زويل ومجالات الدراسة فيها حيث تضم تخصصات الهندسة و العلوم و علوم الحاسب معتمدة من المجلس الاعلي للجامعات و ABET والتخصصات.
-تخصصات الهندسة
هندسة الطيران والفضاء
هندسة الطاقة المتجددة
هندسة البيئة
هندسة النانو إلكترونكس
هندسة الاتصالات و المعلومات
-تخصصات العلوم
علوم النانو
علوم المادة
العلوم الطبية الحيوية
علوم فيزياء الكون والأرض
-تخصصات علوم الحاسب
الذكاء الاصطناعي و علوم البيانات
السوفت وير
تكنولوجيا المعلومات
وقررت الجامعة اسعار الدراسة لتكون 96 ألف جنيه باستثناء كلية الحاسب والذكاء الاصطناعى التى بها خصم 25%.
والجدير بالذكر أن تلك الاسعار تختلف وفقا لحدود المنح التى تقررها الجامعة للطلاب حيث توفر مدينة زويل العديد من المنح بنسب مختلفة .
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