تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على مجالات الدراسة فى مدينة زويل وأسعارها

كتب: محمد صبحى

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن اسعار الجامعات فى مصر وفيما يلى ينشر اليوم السابع اسعار مدينة زويل ومجالات الدراسة فيها حيث تضم تخصصات الهندسة و العلوم و علوم الحاسب معتمدة من المجلس الاعلي للجامعات و ABET والتخصصات.

-تخصصات الهندسة

هندسة الطيران والفضاء

هندسة الطاقة المتجددة

هندسة البيئة

هندسة النانو إلكترونكس

هندسة الاتصالات و المعلومات

-تخصصات العلوم

علوم النانو

علوم المادة

العلوم الطبية الحيوية

علوم فيزياء الكون والأرض

-تخصصات علوم الحاسب

الذكاء الاصطناعي و علوم البيانات

السوفت وير

تكنولوجيا المعلومات

وقررت الجامعة اسعار الدراسة لتكون 96 ألف جنيه باستثناء كلية الحاسب والذكاء الاصطناعى التى بها خصم 25%.

والجدير بالذكر أن تلك الاسعار تختلف وفقا لحدود المنح التى تقررها الجامعة للطلاب حيث توفر مدينة زويل العديد من المنح بنسب مختلفة .