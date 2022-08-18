تفعيل وحدات العناية "للأطفال المبتسرين والأمراض العصبية والصدرية" بسوهاج الجامعى.. صور

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن تفعيل وحدات العناية للأطفال المبتسرين والأمراض العصبية والأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، لتقديم خدمة علاجية عالية المستوى لجميع المواطنين بمحافظات جنوب الصعيد ومحافظة سوهاج على وجه الخصوص.

وأوضح رئيس الجامعة أن تكلفة إنشاء مباني المستشفى الجامعي الجديد والتجهيزات الطبية والغير طبية بلغت ما يقرب من ٢ مليار جنيه، وجميع تلك التجهيزات مطابقة بالكامل للأكواد العالمية لتجنب حدوث المشكلات التي من الممكن أن تمثل عبئاً على القطاع الصحي بسوهاج، مضيفاً أنه جرى تفعيل الوحدات بعد الإنتهاء من التجهيزات الطبية والغير طبية والأجهزة المساعدة اللازمة لهما، وتزويدهما بعدد كبير من الكوادر البشرية الطبية والتمريضية ذات التخصصات المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام البالغ بملف الصحة وتقديم خدمات صحية مجانية لكافة المواطنين عن طريق التأمين الصحي الشامل أو العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المبتسرين وجميع الحالات المترددة على المستشفى للحد من المشكلات الصحية التي يعانون منها.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجديد، الي أنه تم تزويد وحدات العناية للأطفال المبتسرين "حديثي الولادة" بعدد ٢٠ حضانة، وكذلك عدد ١٥ سرير بوحدة عناية العصبية والصدرية، وذلك طبقاً لأحدث المواصفات في الأجهزة الطبية من حيث التصميمات والخامات، وتزويد تلك الوحدات بوسائل التهوية وضمان إستمرارية التيار الكهربائي والأكسجين دون انقطاع، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لكل المترددين على المستشفى من الأطفال والكبار.

جدير بالذكر أن وحدات عناية المبتسرين والأمراض العصبية والأمراض الصدرية استقبلوا عدد كبير من الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم تحت إشراف طبي كامل وعمل خروج لجميع الحالات بعد تمام شفائها