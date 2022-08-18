تفاصيل ضبط مسجل خطر بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في منطقة المنيب، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بها، وترويجها بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة وترويجها بين عملائه، بمنطقة المنيب.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.