تعرف على مستلزمات معرض "أهلا مدارس" 2022 وتخفيضات المنتجات

كتب مدحت وهبة

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض " أهلا مدارس " 2022 اعتبارا من يوم 1 سبتمبر المقبل ويستمر إلى يوم 10 سبتمبربقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

يتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 الى 30%، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب".

وسيشارك في المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس، كما ستشارك شركات الاتصالات توفير الانترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، ومشاركة كبرى الشركات لطرح أجهزة الكمبيوتر وأجهزة لاب توب.

ويتضمن المعرض جناح خاص لطرح الأحذية والجلود والملابس " اليونيفورم " لطلاب المدارس.