تعرف على جدول رحلات الطيران السياحية بمطار مرسى علم اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 2500 سائحا من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية .



وتبين من جدول رحلات أمس، وصول 6 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتي، ورحلة من ايطاليا ، واخرى من هولندا ضمن 122 رحلة دولية اوربية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتي غدا الجمعة.



وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أنه من بين 122 رحلة طيران وافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية وصلت خلال الاسبوع، منها 7 رحلات أخرى داخلية، ووصلت الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.



بينما استقبل المطار خلال الأسبوع، 17 رحلة من ألمانيا، 36 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.