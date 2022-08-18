تعرف على تعليمات وكيل تعليم دمياط للاستعداد للعام الدراسى الجديد

دمياط معتز الشربينى

شارك الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فى اجتماع، مع عبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية بمديرى مدارس الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

تضمن الاجتماع إلقاء الضوء على ما ورد من تعليمات الدكتور وكيل وزارة، والتعليمات الواجب اتباعها وتنفيذها اثناء جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي 2022/2023، والتنبيه بعدم تحصيل آية مبالغ مالية من الطلاب او اولياء الامور تحت أي مسمى ومن يخالف ذالك يتعرض للمسائلة القانونية.

بالإضافة إلي الالتزام بما تضمنة الكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2016 الخاص بتحويل الطلاب بين المدارس، وحظر استخدام أسوار المدرسة لأى إعلانات خاصة أو إعلانات الدروس الخصوصية والتأكيد على سداد المصروفات الدراسية للعام 2023.

ونبه مدير إدارة دمياط، بسرعة الانتهاء من أوامر التكليف والسجلات وتوزيع المهام للاستعداد للعام الدراسي، و الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسی 2022/2023 و الالتزام بأحكام القرارت الوزارية الواردة للصفوف من الاول حتى الخامس الابتدائي ورياض الاطفال بهذا الشأن مثال ( 342برياض الأطفال ) و ( 343 الخاص بالصف الأول والثاني الابتدائي ) وكذا الالتزام بأحكام القرار ( 360) لسنة 2018 م بشأن إعادة تنظيم التقويم الشامل بالنسبة للمرحلة الابتدائية للصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلي الالتزام بما ورد بالكتاب الدوري رقم 14 بتاريخ 25/12/2018 بشأن الإجراءات المتبعة في توزيع التابلت والفئات المستهدفة.

كما أكد جمعة علي الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 وتطبيق منظومة الأمن والسلامة داخل المدرسة.

وشدد بعدم تخطى التسلسل الوظيفي وعدم اللجوء الى الجهات الاعلى دون الرجوع للادارة ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، بالإضافة إلي عدم الإدلاء بأية بيانات صحفية أو إعلامية أو إمداد أى فرد أو جهة بأی معلومات أو بيانات دون موافقة مسبقة من الإدارة أو المديرية وتحرى الدقة عند نشر أى معلومات على الصفحة الرسمية للمدرسة وعدم نشر أى تعليمات مخالفة للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة علما بانه من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأكد مدير عام ادارة دمياط علي الاهتمام بالنظافة المدرسية وتجميل المدرسة وتكثيف التوعية لدى التلاميذ وإعداد أنشطة تعليمية متنوعه تحث على النظام والنظافة، بالإضافة إلي تحديد أماكن لاستقبال السادة اولياء الأمور داخل حرم المبنى المدرسي وفي أوقات محددة ومعلنه.