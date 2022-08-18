تعرف على الكليات المتاحة علمى وأدبى فى المرحلة الثانية للتنسيق بجامعة المنيا

بدأت معامل الحاسب الآلى فى استقبال طلاب المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم فى المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق.

وتضم جامعة المنيا 20 كلية للشعبتين العلمية والأدبية، هى: الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، الطب البيطرى، التمريض، الحاسبات والمعلومات، العلوم، دار العلوم، الزراعة، الألسن، السياحة والفنادق، التربية، التربية للطفولة المبكرة –رياض أطفال، التربية الفنية، التربية الرياضية بنين وبنات، التربية النوعية، الحقوق، الآداب، الفنون الجميلة، بالإضافة للمعهد الفنى للتمريض.

وتشمل كليات المرحلة الثانية علمى: الطب البيطري، التربية، الزراعة، العلوم، دار العلوم، الفنون الجميلة، السياحة والفنادق، التربية الرياضية بنين وبنات، الألسن، التمريض، التربية النوعية، الحاسبات والمعلومات، التربية للطفولة المبكرة (رياض الأطفال)، التربية الفنية، الحقوق، الآداب، بالإضافة إلى المعهد العالى للتمريض.

وتشمل كليات المرحلة الثانية أدبى: التربية، دار العلوم، السياحة والفنادق، التربية الرياضية بنين وبنات، الألسن، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة –رياض أطفال، التربية الفنية، الحقوق، الآداب.

وفى سياق متصل، تدخل جامعة المنيا هذا العام ضمن الجامعات الأهلية وتضم كلية واحدة فقط هى كلية الصيدلة، كما يوحد بالمحافظة جامعة دراية الخاصة وعدد من المعاهد الخاصة وكذلك أكاديمية السادات.