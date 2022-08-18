تضامن عربى مع الجزائر إزاء حرائق الغابات

وأكّد الرئيس التونسي - خلال الاتصال - أن بلاده تتقاسم مع الجزائر نفس الوضع، وتتقاسم معها أيضًا عمليات الإطفاء بتوجيه ما لديها من إمكانيات للوقوف إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق، كما كانت دائمًا وأبدًا.

وكانت تونس والجزائر قد شهدتا عددًا من حرائق الغابات، خلال اليومين الماضيين، وأسفرت الحرائق في الجزائر عن وفاة وإصابة العشرات.

من جهتها أعربت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع الجزائر، جراء الحرائق المنتشرة في عدد من الولايات في شرقي البلاد، والتي أدت إلى مصرع وإصابة العشرات.

كما أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الخميس/ - عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبها أعربت سوريا عن بالغ الأسف لحرائق الغابات التي اندلعت في ولايتي الطارف وسطيف الجزائريتين، وأودت بحياة عدد من المواطنين وجرح آخرين، مؤكدة تعاطفها الأخوي مع قيادة وشعب الجزائر الشقيقة إزاء هذا المصاب.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في تصريح لوكالة الأنباء السورية /سانا/ اليوم ،/الخميس/ - إن سوريا تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لمواجهة هذه الحرائق، وتعرب عن تعاطفها الأخوي مع قيادة وشعب الجزائر الشقيقة إزاء هذا المصاب، وتتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة من ذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

من جهتها أكدت منظمة التعاون الإسلامي، تضامنها الكامل مع الجزائر في هذه الظروف العصيبة، جراء الحرائق التي تشهدها البلاد.