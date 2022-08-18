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تخفيضات معرض "أهلا مدارس" تصل 30%.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:59 م
تخفيضات معرض "أهلا مدارس" تصل 30%.. اعرف التفاصيل معرض أهلا مدارس - ارشيفية
كتب: مدحت وهبة

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تفتتح  وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض "أهلا مدارس"، اعتبارا من يوم 1 سبتمبر المقبل، ويستمر إلى  يوم 10 سبتمبر " بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري، بهدف تعميق الصناعات المحلية. 

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب".

كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته، حيث سيشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس،  إضافة الى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية، وكل ما يحتاجه طلاب المدارس .

وأوضح  المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية  المستهلك، أن المعرض سيتضمن كافة المستلزمات والأدوات المكتبية، وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض،  بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية بالقاهرة حيث سيشارك كبار الشركات المنتجة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 الى  30%، كما سيتم توزيع العديد من نقط التطهير داخل المعرض، بجانب أيضا زيادة عرض الممرات بالمعرض لإتاحة مسافة كبيرة لتحرك الزوار ومنع أى تزاحم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ولفت حسام الدين، الى ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة  حيث سيتم توفير ملابس الطلاب " اليونيفورم " وأيضا تخصيص جناح لعرض أجهزة الكومبيوتر واللاب توب وكذلك عروض الانترنت بأسعار مخفضة لافتا الى أن الهدف من المعرض هو تخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية من خلال توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة .


التموين

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