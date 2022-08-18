تحرير 6 مخالفات تموينية وضبط مصنع أجبان بدون ترخيص فى مطاى بالمنيا

المنيا ـ حسن عبد الغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، 6 مخالفات تموينية، وذلك خلال حملة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.





من جانبه، قال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي إن الحملة أسفرت عن تحرير 6 مخالفات تموينية، حيث تنوعت المخالفات ما بين (بيع بسعر أغلى من الأسعار المقرر، مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى ضبط مصنع أجبان بدون ترخيص وضبط كميات من الألبان والتحفظ عليها، وكذلك تم ضبط محطة مواد بترولية بدون ترخيص ومصادرة كمية من المواد البترولية بها.







