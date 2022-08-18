تحرير طفلة مختطفة ومصرع أحد الخاطفين بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى تحرير طفلة مختطفة ومصرع أحد مرتكبى الواقعة وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) مرتكبا واقعة إقتحام منزل أحد المواطنين كائن بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط ، وبحوزتهما سلاح أبيض "سكين" وتهديد زوجته والإستيلاء على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وإختطاف نجلتها (عمرها شهرين) ، ولاذا بالهرب وطلبا مبلغ مالى نظير إطلاق سراح الطفلة المختطفة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادر أحدهما بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه وعُثر بجواره على (بندقية آلية – عدد 2 خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار)، وأمكن ضبط الآخر وبرفقته الطفلة المختطفة وتم تحريرها وإعادتها لذويها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإتفاق مع المتهم الأول على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.