تحريات لكشف ملابسات مقتل مسن فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل مسن بقرية في منشأة القناطر، مساء الخميس، حيث تعرض لاعتداء على يد عامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص بقرية تابعة لمركز منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن المجني عليه مسن تعرض لاعتداء علي يد عامل، نتيجة خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.