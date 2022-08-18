تأجيل محاكمة سائق سائق اختلس شحنة من شركة أدوية بالشرقية لجلسة 13 سبتمبر

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، بتأجيل محاكمة سائق بشركة أدوية لجلسة 13 سبتمبر المقبل، لمناقشة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة، شهود الاثبات.

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 5638 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1257 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما أحال المستشار السيد الحسينى، المحامى العام لنيابات استئناف المنصورة للأموال العامة، "م م إ س" مخلى سبيله 49 عاما سائق بشركة أدوية، لمحكمة جنايات الزقازيق، بصفته موظفا عاما ومن الامناء على الودائع، سائق بالشركة وهى احدى الشركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة بنصيب، قام باختلاس كمية من العقاقير الطبية الخاصة بالشركة والبالغ قيمتها 24300 دولار امريكى والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بان استلمها من مخزن الشركة لتوصيلها لمطار القاهرة الجوى تمهيدا لتصديرها لدولة الامارات العربية الا انه قام بفتح صندوق المقطورة الملحقة بالسيارة قيادته عقب اتخاذ اجرءات غلقها وترصيصها واخراج عدد 3 بالبتات عقاقير ومستحضرات طبية من الشحنة واختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.