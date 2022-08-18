اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية روض الفرج الإرهابية لجلسة 14 سبتمبر

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:05 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية روض الفرج الإرهابية لجلسة 14 سبتمبر المستشار محمد حماد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، لجلسة 14 سبتمبر لحضور دفاع المتهمين.
 
 عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.
 
 

خليه روض الفرج

خليه ارهابيه

الجنايات



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