اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الإندونيسى ترتيبات قمة مجموعة العشرين فى بالى

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:34 م
بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الإندونيسى ترتيبات قمة مجموعة العشرين فى بالى بوتين
موسكو (أ ش أ)

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ناقش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظيره الإندونيسى جوكو ويدودو، عبر الهاتف، الترتيبات الخاصة بقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى جزيرة بالى بإندونيسيا.
 
وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية "الكرملين" فى بيان اليوم الخميس، أنه "في ضوء رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، ناقش الزعيمان الترتيبات الخاصة بقمة بالي في نوفمبر"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.
 
ومن المقرر أن تُفتتح قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا يومي 15 و16 نوفمبر المقبل.
 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في وقت سابق - إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان بوتين سيحضر القمة شخصيا أو افتراضيا.

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