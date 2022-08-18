بعد إضافة 5 برامج جديدة.. تعرف على منهج الدراسة بكلية هندسة الطاقة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تقدم كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان مجموعة متنوعة من البرامج الهندسية، تتم إدارة كل برنامج من قبل لجنة توجيهية، وتنقسم البرامج إلى برامج تخصصية ومتعددة التخصصات، وتم اختيار هذه البرامج بحيث تلبي احتياجات الصناعة الوطنية والإقليمية، التي تحتاج للعديد من الخريجين من الجامعات المصرية.

فيما يلي تفصيل لبرامج البكالوريوس التي تقدمها كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان:

أولاً: برامج تخصصية:

1- برنامج هندسة القوى الكهربائية

2- برنامج هندسة القوى الميكانيكية

3- برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

ثانياً: برامج متعددة التخصصات:

1- برنامج هندسة التحكم في الطاقة

2- برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة