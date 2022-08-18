اندبندنت: 45 مليون بريطانى يعانون "فقر الوقود" بحلول يناير

كتبت: نهال أبو السعود

توصل بحث جديد إلى أن ثلثي الأسر في المملكة المتحدة ما يقدر بنحو 45 مليون بريطاني ستعاني "فقر وقود" بحلول يناير المقبل بينما يكافحون لدفع فواتير الطاقة المستمرة في الارتفاع.

وفقا لدراسة أجرتها جامعة يورك حول فقر الوقود ونشرتها صحيفة الاندبندنت، سيغرق حوالي 18 مليون أسرة في حالة من عدم الاستقرار المالي بسبب ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه مرشحا حكومة بوريس جونسون وقيادة حزب المحافظين ليز تروس وريشي سوناك لضغوط لتقديم المزيد من الدعم المباشر لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة ، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 10.1 في المائة.

وجدت الدراسة الجديدة أن 86.4 في المائة من المتقاعدين في جميع أنحاء المملكة المتحدة سوف يقعون في فقر الوقود - الذي يُعرف بأنه يدفع أكثر من 10 في المائة من الدخل على الطاقة - بحلول يناير وتتوقع الدراسة ان حوالي 90.4 في المائة من الاسر ستعاني فقر الوقود.

قفزت أزمة تكلفة المعيشة إلى قمة جدول الأعمال في انتخابات قيادة حزب المحافظين حيث أظهرت الأرقام الجديدة ضربة أسوأ من المتوقع في يوليو مع وصول التضخم إلى 10.1 في المائة. وقال ريشي سوناك يوم الأربعاء إن الناخبين "لن يغفروا" للحزب إذا لم يقدم رئيس الوزراء المقبل المزيد من الدعم المباشر.

واجهت كل من الحكومة وهيئة تنظيم الطاقة انتقادات في الأشهر الأخيرة لعدم قيامهما بما يكفي لحماية العائلات خلال أزمة الطاقة العالمية.

وحثت مجموعة مكونة من 70 مؤسسة خيرية ومركز أبحاث المتنافسين على قيادة حزب المحافظين على مضاعفة تكلفة المعيشة الموعودة للأسر الضعيفة هذا الشتاء ، والتي تبلغ 1200 جنيه إسترليني على الأقل.

قالت منظمة Citizens Advice أن واحدًا من كل أربعة مستهلكين - حوالي 13 مليونًا - لن يكون قادرًا على تحمل فواتير الغاز والكهرباء عندما يرتفع سقف أسعار الطاقة في أكتوبر. حذرت الجمعية الخيرية من "شتاء اليأس".