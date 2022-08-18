انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بالرياح التوفيقى فى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى بمنطقة برشوم المحطة دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك بعد يوم كامل من أعمال البحث عن الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.



وكانت قد تلقت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية بلاغا بغرق شاب، بمياه الرياح التوفيقى بمنطقة برشوم المحطة دائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب يدعى "ا خ"، 37 سنة، مقيم أجهور الكبرى دائرة المركز، بمياه الرياح التوفيقى بمنطقة برشوم المحطة.



وعلي الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهرى التي انتقلت لمكان الحادث، رفقة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وتكثف جهودها لسرعة انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.