انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شخص سقط من الطابق الثالث فى كرداسة

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شخص لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث في ظروف غامضة في كرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة والاستماع لأقوال الشهود وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه

تلقى قسم شرطة كرداسة إخطارا بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخص إثر سقوطه من علو بقرية برك الخيام بمركز كرداسة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة

وبالفحص والمعاينة تبين سقوط شخص من الطابق الثالث ووفاته متأثرا بجراحه إثر ارتطام رأسه أرضا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.