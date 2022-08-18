اليابان وبريطانيا تجريان محادثات حول تطوير طائرات مقاتلة مشتركة

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قالت مصادر يابانية مطلعة إن وزارة الدفاع اليابانية تجري محادثات حاليا مع نظيرتها البريطانية لتطوير طائرة مقاتلة جديدة بشكل مشترك، في محاولة للاستفادة من تقنيات كلا البلدين وخفض تكاليف الإنتاج.



وأفادت المصادر - حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - أن وزارة الدفاع اليابانية تهدف لدمج خطط تطوير لطائرة مقاتلة من طراز إف-2 التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية مع خطط لطائرة قيد التطوير حاليا في بريطانيا.



وقالت المصادر إن الحكومة اليابانية تأمل في الانتهاء من خطة التطوير المشتركة مع الجانب البريطاني بحلول نهاية العام.



ومن المتوقع أن تدخل الطائرات المقاتلة اليابانية من الجيل التالي الخدمة بحلول عام 2035، بعد تقاعد المقاتلات من طراز إف-2، والتي دخلت الخدمة لأول مرة في عام 2000.



وتعمل وزارة الدفاع البريطانية على مشروع بحثي بعنوان "بي أيه إي سيستمز تيمبست" لتصميم وتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس لصالح القوات الجوية الملكية البريطانية، ومن المقرر أن الطائرة ستدخل الخدمة في 2035، لتكون خلفًا لـ"يورو فايتر تايفون" في القوات الجوية الملكية البريطانية.



وتتوقع قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش البريطاني استخدام الطائرات المقاتلة الجديدة في عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة، لذلك يخططون لتلقي المساعدة من واشنطن لضمان التشغيل المشترك مع الجيش الأمريكي.



وقد تنضم إيطاليا - التي ستشارك في برنامج الطائرات المقاتلة البريطانية - إلى المشروع المشترك بين اليابان وبريطانيا.

