وقالت نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة سارة بيانكي - بحسب البيان - إن المفاوضات بين واشنطن وتايبيه ستعمل على "تعميق علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وتعزيز أولويات التجارة المتبادلة على أساس القيم المشتركة، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل لعمالنا وشركاتنا".



وفي السياق نفسه، ذكر بيان صادر عن مكتب المفاوضات التجارية في تايوان أن المحادثات لن تهدف فقط إلى تعزيز الاستثمار والتجارة بين الولايات المتحدة وتايوان ولكن أيضًا لتعزيز القوة الاقتصادية الشاملة للجزيرة وزيادة مشاركتها في الاتفاقيات الدولية.