اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة.. مركز السيطرة على الأمراض يعترف بفشله فى الاستجابة لكورونا

الخميس، 18 أغسطس 2022 06:00 ص
الولايات المتحدة.. مركز السيطرة على الأمراض يعترف بفشله فى الاستجابة لكورونا نصب تذكارى لضحايا كورونا فى أمريكا
وكالات

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قالت روشيل والينسكى مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، إن المراكز "فشلت" في الاستجابة بكفاءة لوباء كوفيد-19.

ووفقا لمراجعة داخلية لعمليات الوكالة صدرت، اعتبرت والينسكي أن الـCDC، لم تستجب بالسرعة الكافية خلال جائحة كوفيد، معلنة عن اتخاذ الوكالة العديد من التغييرات التنظيمية خلال الأشهر المقبلة لتصحيح الأخطاء والإخفاقات التي حدثت خلال آخر سنتين ونصف من الوباء.

وقالت والينسكي: "على مدار 75 عاما، كان مركز السيطرة على الأمراض والصحة العامة يستعدون لكوفيد-19 ، وفي لحظتنا الكبيرة، لم يلب أداؤنا التوقعات.. هدفي هو ثقافة جديدة ذات توجه عملي للصحة العامة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تؤكد على المساءلة والتعاون والتواصل وحسن التوقيت".

وتركز الأهداف المركزية لإعادة التنظيم على مشاركة البيانات العلمية بشكل أسرع وتسهيل فهم الجمهور للإرشادات الصحية.

يشار إلى أن والينسكي أطلقت المراجعة في أبريل بعد موجة الإصابات الكبيرة بمتحور "أوميكرون".


كورونا

امريكا

كوفيد 19

CDC

روشيل والينسكى

اوميكرون



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