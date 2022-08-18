النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 4 عمال سقط عليهم عامود تحت الإنشاء

أحمد إسماعيل

طلبت النيابة العامة بالجيزة الإستعلام عن حالة 4 عمال سقط عليهم عامود تحت الإنشاء أثناء عملهم بشارع أمام مترو جامعة القاهرة وتسبب في إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

وتبين من التحريات الأولية، أن الإصابات عبارة عن كدمات وكسور بعدما سقط العامود بشارع في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة ، مفادها سقوط عامود تحت الإنشاء بشارع 11 توكل أمام مترو جامعة القاهرة بدائرة القسم ووجود عمال مصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد 4 عمال أعلى سقالة سقط عامود تحت الإنشاء عليهم مما تسبب في إصابتهم جري نقلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.