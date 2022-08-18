اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 03:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة العامة توجه 4 اتهامات للسائق المتسبب فى حادث وزير التنمية المحلية

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:54 م
النيابة العامة توجه 4 اتهامات للسائق المتسبب فى حادث وزير التنمية المحلية النائب العام
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع قائد السيارة المتسببة في حادث سير وزير التنمية المحلية بطريق العلمين عن قيادته دون رخصة قيادة، كما وجهت النيابة له اتهامات بالرعونة وعدم الاحتراز والإهمال.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد رَكبهِ بعد قطعهِ لطريق الركْبِ في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.

حيثُ كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يومَ الثلاثاء الموافق السادس عشر من الشهرِ الجاري بوقوع حادث تصادُمٍ بين ركبِ الوزير وسيارة نقل ثقيل.

وفور تلقي النيابة العامة للإخطار باشرت تحقيقها، وانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.

وقد أسفرت المعاينة عن وقوع الحادث نتيجة محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الركب بالسيارة النقل، وقد أكد مرافقو السيد الوزير -وهو ما انتهت إليه تحريات جهة البحث- وقوعَ الحادث وفق هذا التصوّر.

وبإلقاء القبض على قائد السيارة النقل استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه مِن  تسبُّبِهِ بإهمالهِ و رعونتهِ وعدم احترازِهِ بإصابة السيد الوزير وستة مِن أفراد ركبهِ، وقيادتِهِ المركبةِ دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة، مِمّا نتج عنهُ وقوع الحادث، فأمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وعرضِهِ على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيق.


النيابة العامه

وزير التنمية المحلية

العلمين

حادث سير



الموضوعات المتعلقة

رفض استئناف 4 متهمين فى قضية "معركة باتمان" على حبسهم 15 يوما

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:20 م

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 4 عمال سقط عليهم عامود تحت الإنشاء

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:16 م

انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شخص سقط من الطابق الثالث فى كرداسة

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:48 ص

شابان ينهيان حياة عاطل لسرقته لاب توب بالهرم والنيابة تقرر حبسهما 4 أيام

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:42 ص

شرطة التموين تضبط 143 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:37 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة