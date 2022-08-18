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النيابة العامة تكشف تفاصيل حادث سير وزير التنمية المحلية بطريق العلمين.. إنفوجراف

الخميس، 18 أغسطس 2022 04:24 م
النيابة العامة تكشف تفاصيل حادث سير وزير التنمية المحلية بطريق العلمين.. إنفوجراف بيان النيابة العامة
كتب – أحمد عبد الهادى

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أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد رَكبهِ بعد قطعهِ لطريق الركْبِ في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.
 
• أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل أربعة أيام.
 
• السائق تسبب برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد.
 
• السائق قطع الطريق في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.
 
• النيابة العامة انتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.
 
• المعاينة أكدت محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين.
 
• أقر السائق بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة
 
• أمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق
 
• تم عرضِ السائق على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدِّرة.
 
 

النيابة العامة

حادث وزير التنمية

سائق سيارة نقل



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