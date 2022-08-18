اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 04:57 م
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الموافقة على 43 طلب تقنين جديدا و25 "إعادة إجراءات" ببنى سويف

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:56 م
الموافقة على 43 طلب تقنين جديدا و25 "إعادة إجراءات" ببنى سويف اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين
بنى سويف - هانى فتحى

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 106 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المستشار حسام سلامة مفوض الدولة، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
 
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 43 طلب تقنين"جديد"، والموافقة على 25 طلب" إعادة إجراءات"، ليصل إجمالى عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها حتى اليوم إلى 3895 طلباً، في حين وصل  إجمالي العقود المحررة إلى 2271 عقدا موزعا "1729 عقود مباني +542 عقد زراعة"، وجار البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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