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المفوضية الأوروبية: حرائق الغابات التهمت 700 ألف هكتار من أراضى أوروبا

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:24 م
المفوضية الأوروبية: حرائق الغابات التهمت 700 ألف هكتار من أراضى أوروبا حرائق الغابات
كتبت: هناء أبو العز

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كشفت المفوضية الأوروبية أن حرائق الغابات تسببت هذا العام في التهام 700 ألف هكتار من الأراضي في الاتحاد الأوروبي، وهو رقم قياسي لهذه الفترة من العام منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية في عام 2006.
 
وقال جانيز ليناركيتش، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس- "إننا نواجه صيفا صعبا في أوروبا، حيث التهمت النيران هذا العام أكثر من 700 ألف هكتار".
 
وأضاف: حتى الآن تم تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي تسع مرات من قبل خمس دول، بدرجة غير مسبوقة من التضامن أظهرتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسنواصل مراقبة الوضع على مدار الساعة من خلال مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في بروكسل وتعبئة المساعدة اللازمة".
 
 

أوروبا

المفوضية الاوروبية

حرائق الغابات

الاتحاد الأوروبى

الاقمار الصناعية



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