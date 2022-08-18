المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية فى زيارة مفاجئة لمجمع الإسماعيلية الطبى

كتب وليد عبد السلام

قام الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بزيارة ميدانية مفاجئة لمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتفقد سير العمل والوقوف على مؤشرات الأداء على أرض الواقع، واستطلاع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

واستهل المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية الزيارة بتفقد أقسام الصيدلية، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبى، ثم تفقد غرفة التسجيل الطبى الخاصة بالعيادات الخارجية، وغرفة التسجيل الطبى الخاصة بالأقسام الداخلية، ثم تفقد العيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، لمتابعة خطوات سير المنتفع داخل المجمع الطبى بداية من التسجيل الطبى حتى الحصول على الخدمة الطبية اللائقة وصرف العلاج.

وخلال الزيارة، وجه المدير التنفيذي للهيئة بضرورة التيسير على المنتفعين للحصول على الخدمة الطبية المتميزة، مؤكدًا على توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، طبقًا لمعايير الجودة العالمية وتحقيقًا لأعلى مؤشرات رضاء المنتفعين، موجهًا الشكر لجميع العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي، مثمنًا مجهوداتهم آملًا منهم المزيد في سبيل خدمة المرضى، وبما يضمن الحفاظ على استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتميزة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

رافق المدير التنفيذي للهيئة خلال جولتة التفقدية كلًا من د. أحمد البرعى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، د.قطب السيد مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية، د. مؤمن القرقاري مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الإسماعيلية، د. علي رفعت مدير المكتب الفنى لفرع الهيئة بالإسماعيلية ، د. ماجدة مهنى مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع الهيئة بالإسماعيلية.

هذا، وتجدر الإشارة أن مجمع الإسماعيلية الطبي يعد صرحا طبيا تبلغ مساحته 71400 متر مربع، ويضم 14 غرفة عمليات، و217 سريرا للمرضى، كما يضم 50 سريرًا للرعاية المركزة، كما يضم عددًا من حضانات الأطفال، وداخل المجمع تم إستحداث عددًا من الحزم الطبية والعلاجية والجراحات آخرها جراحات الوجه والفكين، السمنة المفرطة، والقساطر القلبية وغيرها من الجراحات المتقدمة التي تجرى لأول مرة بإقليم القناة.