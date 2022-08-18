اللواء عادل الغضبان يتفقد ساحة "الصفا والمروة" داخل ميناء غرب بورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل ميناء غرب بوسعيد، تفقد خلالها ساحة (الصفا والمروة) التى تسمى ساحة الكشف، لمتابعة سير العمل داخلها، جاء خلال جولته الميدانية على عدد من المراكز اللوجيستية والاستيرادية.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أهمية التطور الذى يشهده ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة الحالية، حيث يعد الميناء بجانب ميناء شرق بورسعيد من دعائم الاقتصاد والاستثمار، مشيرا إلى أنه تم تطوير المرحلة الأولى من ميناء غرب، ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع المختلفة ،فضلا عن تطوير البنية التحتية للميناء.

وأشار إلى أن موقع الميناء يؤهله ليكون واحدا من أهم الموانئ المحورية فهو يقع وسط موقع متميز وأقرب للسوق الداخلية، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لتشمل تطوير جميع الساحات وتتضمن إعادة توظيف المساحات غير المستغلة على الأرصفة وإزالة الإشغالات بشكل يليق بالموقع الفريد الذى يتميز بة الميناء.