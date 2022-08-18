"القومى للمرأة" يستكمل أنشطة وبرامج توعية المواطنين فى قرى "حياة كريمة" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شارك فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، في تنظيم ندوة تعريفية حول التحول الرقمى ومنصة مصر الرقمية وذلك بقرية بلانة أول بمركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

أكدت هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن الندوة تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز نصر النوبة وبمشاركة ممثلين عن البنك الزراعى المصرى.

وأوضحت، في بيان صحفى، بأن الندوة استهدفت 70 سيدة و30 رجل وشملت التعريف بأهمية موضوع التحول الرقمى ودوره في تسهيل كافة المعاملات والخدمات والإجراءات الإدارية فى مختلف مجالات العمل ، بالإضافة إلى بيان أساليب التسجيل فى منصة مصر الرقمية وآليات الاستفادة من الخدمات والدورات التدريبية المقدمه فيها ، فضلاً عن إلقاء الضوء على الخدمات المالية والتمويلية التى يقدمها البنك الزراعى لدعم جميع الفئات وخاصة الشباب والمرأة للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشارت هدى مصطفى، إلى مشاركة فرع المجلس القومى للمرأة في فعاليات الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وبيان أهم الشروط والإجراءات التنسيقية اللازمة للاستعدادات والتجهيز والبدء فى تنفيذ هذه المبادرة الوطنية الرائدة.



جانب من الندوة_1



المشاركون فى الندوة



جانب من التوعية