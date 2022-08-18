القوات اليمنية تضبط شحنة أسلحة مهربة غرب البلاد

وذكرت القوات المشتركة في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الخميس، أن شحنة من الذخائر المتنوعة بما فيه ذخائر المدافع الرشاشة ضبطت على متن مركبة كان يستقلها أحد المهربين وذلك لدى محاولته عبور حاجز أمني في الساحل الغربي لليمن خلال الساعات الماضية.

وأضاف البيان أن الشحنة تتكون من 28 عبوة ذخائر مدافع رشاشة 21:7، و21 صفيحة ذخائر آلي كلاشنكوف و5 صفائح شيكي و 4 صفائح 14.5 و 3 حشوات مع المقذوفات آر بي جي وشنطتي قنابل يدوية، وأدوات أخرى.

وأشار إلى إحالة الأسلحة مع المهرب إلى الأجهزة الأمنية المتخصصة لإجراء التحقيقات الأولية ومعرفة مصدر ووجهة الشحنة المهربة..