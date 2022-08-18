اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 10:40 ص
أكرم القصاص
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القوات العراقية تحبط محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية فى كركوك

الخميس، 18 أغسطس 2022 10:26 ص
القوات العراقية تحبط محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية فى كركوك القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تمكنت القوات الأمنية فى محافظة كركوك بالعراق من إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية فى المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى بالعراق فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، أنه" من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية من احباط محاولة لتفجير احد ابراج نقل الطاقة الكهربائية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك".

وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إطلاق عملية أمنية لتفتيش منطقة طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكرت الخلية في بيان اليوم الخميس، أن العملية الأمنية شملت تفتيش مناطق ( قوبلك – قوشلان – شوراو ) ضمن سلسلة جبال بلكانة لملاحقة فلول داعش الإرهابية وتدمير مخابئه .

 


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