القبض على شخص ضبط بحوزته قطع أثرية عثر عليها داخل سرداب بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم البحث والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن القطع الأثرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الأقصر بقطاع شرطة السياحة، والآثار قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) بالحفر والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، كما ضُبط بمسكنه عدد (11 شخص "لأحدهم معلومات جنائية") حال قيامهم بالحفر.. وعُثر على (حفرة تنتهى بسرداب أثرى - بعض الشواهد الأثرية - كسر من الفخار - قطعة من الجرانيت الأسود مستديرة الشكل "يُشتبه فى أثريتها" - الأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية الحفر والتنقيب).

بمواجهتهم إعترفوا بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.