اليوم السابع
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القبض على شخص أثناء قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:09 م
القبض على شخص أثناء قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت قوات أمن كفر الشيخ من ضبط شخص، أثناء قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، بنطاق قسم شرطة دسوق، حيث تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، بورود معلومات لمباحث قسم شرطة دسوق، تفيد بأنه وردت معلومات من عناصر الشرطة السرية، بحيازة مسجل خطر شقي فئة " أ "  لجوهر مخدر الهيروين، ليتم تشكيل فريق بحث من مباحث قسم شرطة دسوق لكشف ملابسات اتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة، وكذلك تحديد ومكان تواجده.

 

وعقب تقنين الإجراءات، شكلت مباحث قسم شرطة دسوق حملة أمنية تمكنت من ضبط " ن. أ. م. إ" 48 سنة، سبق اتهامه في 31 قضية متنوعة من بينها سرقة بالإكراه، نشل، بلطجة، مخدرات، سلاح، ومسجل خطر شقي خطر فئة “ أ ” سرقات عامة، وبحوزته سلاح ناري" فرد خرطوش " محلي الصنع، وطلقتين لذات السلاح، بالإضافة إلي 125 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول للترويج لبضاعته، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10082 جنايات قسم شرطة دسوق، وجارى العرض علي جهات التحقيق بدسوق.


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محافظة كفر الشيخ

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شرطة دسوق

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