الغاز أزمة جديدة على فواتير الأمريكيين.. وCNN: وصل لأعلى سعر منذ 14 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008 ، وهو ارتفاع يهدد بتعويض فوائد انخفاض الأسعار في البنزين.

قالت شبكة سي ان ان الامريكية، ان العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 7 % يوم الثلاثاء وهو أعلى سعر إغلاق منذ 1 أغسطس 2008 وعلى الرغم من التراجع الطفيف امس الأربعاء إلا أنها ظلت مرتفعة بنسبة 70% منذ نهاية يونيو.

وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 525% منذ أن أغلق عند 1.48 دولار في يونيو 2020 عندما بدا الشعور بأثار اغلاقات كورونا في العام نفسه.

المشكلة الأكبر بالنسبة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هي حقيقة أن مستويات المخزون أقل من المتوسطات التاريخية ، مما يترك السوق مع قدر أقل من المخزن المؤقت مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

أشار خبراء إلى كيفية تعرض منتجي النفط والغاز الأمريكيين لضغوط من وول ستريت لإنفاق أقل على مشاريع الحفر باهظة الثمن والمزيد على توزيعات الأرباح وإعادة الشراء للمساهمين.

قال روبرت ياوجر ، نائب رئيس العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو للأوراق المالية: "نحتاج إلى مزيد من إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. مستويات الإنتاج منخفضة للغاية".

الخبر السار هو أن الأسعار المرتفعة ستحفز في النهاية على زيادة الإنتاج، ولا يراهن المستثمرون على أن الأسعار المرتفعة اليوم ستستمر حيث يشير سوق العقود الآجلة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي يجب أن تنخفض بنسبة 50% تقريبًا في هذه المرحلة من العام المقبل.