

وأشار البيان إلى أن محافظة ذي قار تعد من أكثر المحافظات التي ينتشر فيها مرض الحمى النزفية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذا المرض في البلاد.

يذكر أن وزارة الصحة والبيئة العراقية حذرت في وقت سابق من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الان.



وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.