وأضاف البيان أن التفجير تسبب في تضرر ركائز أحد الأبراج في قرية "بريمة" وسقوطه على الفور، مشيرًا إلى أن الفرق الهندسية والفنية توجهت على الفور وبالتعاون مع القوات الأمنية إلى مكان الحادث، وباشرت بالعمل على إعادة تشييد البرج الساقط وتصليح انقطاع الأسلاك.