الرئيسية أخبار عالمية الصين: وفاة 4 أشخاص وفقدان 27 آخرين جراء فيضان جبلى الخميس، 18 أغسطس 2022 09:43 ص فيضانات - صورة أرشيفية أ.ش.أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت مديرية إدارة الطوارئ بمقاطعة تشينغهاي في شمال غربي الصين، وفاة أربعة أشخاص بعد أن ضرب فيضان جبلي محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي وتو بالمقاطعة. وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى فقدان 27 شخصًا جراء الفيضان. الصين فيضانات محافظة داتونغ تشينغهاي فيضانات الصين الموضوعات المتعلقة إخلاء المنازل فى نيوزيلندا بسبب الفيضانات.. فيديو الخميس، 18 أغسطس 2022 09:32 ص الصين تخصص 44.21 مليون دولار لدعم الزراعة بالمناطق المتضررة من الفيضانات الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:08 ص الأرصاد اليابانية تحذر من هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات حتى بعد غد الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:09 م الأمم المتحدة: فيضانات السودان شردت 136 ألف شخص خلال يوم الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:52 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع