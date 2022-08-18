اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين: وفاة 4 أشخاص وفقدان 27 آخرين جراء فيضان جبلى

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:43 ص
الصين: وفاة 4 أشخاص وفقدان 27 آخرين جراء فيضان جبلى فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت مديرية إدارة الطوارئ بمقاطعة تشينغهاي في شمال غربي الصين، وفاة أربعة أشخاص بعد أن ضرب فيضان جبلي محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي وتو بالمقاطعة.

 

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى فقدان 27 شخصًا جراء الفيضان.

 


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