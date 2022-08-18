الصين: وفاة 4 أشخاص وفقدان 27 آخرين جراء فيضان جبلى

أعلنت مديرية إدارة الطوارئ بمقاطعة تشينغهاي في شمال غربي الصين، وفاة أربعة أشخاص بعد أن ضرب فيضان جبلي محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي وتو بالمقاطعة.