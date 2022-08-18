الصين: تمرير واشنطن قانون الرقائق والعلوم يشوه سلاسل التوريد العالمية

ونقلت شبكة سي جي تي إن الصينية عن الوزارة القول إن الصين ستتخذ إجراءات قوية لحماية حقوقها المشروعة عند الضرورة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 بعد تصويت مجلسي الشيوخ والنواب، وسيوفر هذا الإجراء البالغ 280 مليار دولار مساعدة مالية كبيرة لشركات أشباه الموصلات الأمريكية.

ويخصص 52 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية وتمويل صانعي الرقائق الأمريكيين لتوسيع الإنتاج المحلي.

ويأتي التوقيع بعد وقت قصير من قيام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي برحلة إلى تايوان، على الرغم من التحذيرات من الصين بأنه ستكون هناك "إجراءات حازمة وقوية" إذا مضت قدما في الزيارة.