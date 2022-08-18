الصليب الأحمر: ألف مجموعة عمل لمساعدة المشردين فى العاصمة الأوكرانية

كتبت : هند المغربي

أفاد تقرير لمنظمة الصليب الأحمر أنه بسبب الحرب في أوكرانيا ، تحول تركيز نشاط الصليب الأحمر الأوكرانى إلى مساعدة المشردين داخليًا وأنه من بين الاتجاهات الرئيسية تسليم مجموعات الطعام ولفت التقرير إلى أنه تشكل منظمة الصليب الأحمر الأوكراني في مدينة كييف حوالى ألف مجموعة من هذه المجموعات يوميًا لمساعدة المشردين داخليا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في الوقت نفسه ، تواصل تطوير اتجاهات أخرى، على وجه الخصوص ، حيث يتم التركيز بشكل كبير على تزويد المستشفيات بمعدات لغرف العمليات ، ومعدات التشخيص فيما تولي الكثير من الاهتمام للأطفال.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سيتوجه إلى أوكرانيا، وسيلتقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، كما سيطّلع على عمل مركز التنسيق المشترك والذى تم إنشاؤه لتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، وتأتى الزيارة بدعوة من الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى.