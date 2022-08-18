الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 70 ألف مواطن بمستشفيات الصدر الشهر الماضى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ 70 ألف و59 متردد على مستشفيات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو الماضى، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فرز الحالات طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، ودخول 2630 حالة لتلقى الخدمة العلاجية "بالمجان" بالمستشفيات، لافتًا إلى أن الوزارة تنتهج في مجال الأمراض الصدرية استراتيجية تقوم على أساس الشقين الوقائي والعلاجي ويتم تنفيذهما من خلال وحدات الصدر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إجراء الكشف والأشعة لـ5آلاف و312مواطن عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى وضع خطة للتطوير تشمل تزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية والغير طبية حيث تم تركيب جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى صدر كفر الشيخ.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه تم توفير 2000 كاشف من كواشف "الجين اكسبرت" الحديثة المُستخدمة فى اكتشاف الدرن ومقاومته لعقار "الريفامبيسين"، مشيرًا الى المرور على 11 مستشفي ومستوصف للأمراض الصدرية التي بها أجهزة جين اكسبرت لمتابعة سير العمل بهذه الأماكن.

وذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 25 صيدلي على بروتوكول أدوية الدرن، كما تم تدريب 11 فني معمل على استخدام الجين اكسبرت والفحص المباشر والمزارع الدرنية، وذلك بالتعاون مع معمل الدرن بالمعامل المركزية.

وتابع"أمين" أن اعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.