اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 01:47 م
أكرم القصاص
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الصحة العراقية: ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 894 حالة فى عموم البلاد

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:09 م
الصحة العراقية: ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 894 حالة فى عموم البلاد الكوليرا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في عموم البلاد إلى 894 حالة، وذلك عقب تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة جديدة في محافظتي كركوك والرصافة بالعاصمة بغداد.

وأفادت الصحة العراقية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، بأن محافظة كركوك تعد من أكثر المحافظات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات المؤكدة بمرض الكوليرا، مشيرا إلى تسجيلها 487 حالة إصابة منذ بداية العام الجاري. 

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا مرض شديد الفوعة إلى أقصى حد، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بإسهال مائي حاد، وهو يستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة فاسدة أو شربه مياه ملوثة، وتصيب الكوليرا الأطفال والبالغين على حد سواء ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تعالج.

 


الكوليرا

الصحة العراقية

كركوك

بغداد



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