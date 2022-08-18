الصحة العالمية تدعو لمواجهة جدرى القرود ووقف نقل العدوى

كتبت أمل علام

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إلى ضرورة تركيز جميع دول العالم، على ضمان استعدادها لمواجهة جدري القردة، ووقف انتقال العدوى باستخدام أدوات الصحة العامة الفعّالة، بما في ذلك المراقبة المعززة للأمراض، والتعقّب الدقيق للمخالطين، إضافة إلى إشراك المجتمع، وتدابير الحد من المخاطر.

وقال أدهانوم -بحسب بيان مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن اللقاحات قد تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على تفشي المرض، وفي العديد من البلدان هناك طلب كبير على اللقاحات من المجتمعات المتضررة.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق من الوصول غير المتكافئ إلى اللقاحات، كما حدث مع جائحة "كـورونا، وأن الأمر سيتكرر وستتخلف الشرائح الأفقر عن الركب.

وأشار إلى الوضع في القرن الإفريقي، حيث يواجه ملايين الأشخاص الجوع والمرض في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.

وبحسب بيان مركز إعلام الأمم المتحدة تم الإبلاغ عن أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالمرض، من 92 دولة وإقليما، مع 12 حالة وفاة، وتم الإبلاغ عن جميع الحالات تقريبا من أوروبا والأميركيتين.