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السيطرة على حريق محدود نشب بمصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:13 ص
السيطرة على حريق محدود نشب بمصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان حريق مصنع - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمصنع لحوم بمدينة  العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم  إخماده ومحاصرته قبل امتداده لباقي أنحاء المصنع.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان،وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

على القور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ تحسبًا لوقوع إصابات.

وتبين أن الحريق اندلع بلوحة كهرباء المصنع، وأسفر عن إصابة بعض العمال بحالات اختناقات، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، وتم السيطرة عليه وإخماده، تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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