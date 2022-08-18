السياحة والآثار تشارك فى انطلاق فعاليات الدورة 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

كتب محمد أسعد

بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والمجلس الأعلى للآثار، ووزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، انطلقت، مساء أمس، افتتاح فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء من محكي القلعة، خلال الفترة من 17 إلى 31 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة لإقامة مجموعة من الفعاليات المختلفة وخاصة في المواقع السياحية والأثرية بما يساهم في إبراز الوجه الحضارى لمصر وجذب اهتمام المواطن الى الفن والإبداع وتراثه الحضارى مما يساهم فى الارتقاء بالوعي السياحي والأثري والثقافي لدي المواطنين وتنشيط حركة السياحة الداخلية والثقافية.

وقد شارك في حضور الافتتاح غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ولفيف من الشخصيات الفنية وقيادات وزارة الثقافة.

وقد شهدت فعاليات افتتاح المهرجان تكريم عدد من الشخصيات التى ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر، وفقرات لبعض الفرق الغنائية منها فرقة الأنامل الصغيرة بفقرات متعددة من أغاني وعزف مقطوعات غنائية.

و من جانبها، أشارت غادة شلبي إلى أنه إذا كانت الآثار المصرية هي أحد أهم مقومات الجذب السياحي للمقصد المصرى فإن الثقافة والفنون المصرية هي أداة من أهم أدوات الترويج للمقصد المصرى لاسيما وأن مصر على مدار التاريخ كانت رائدة في هذا المجال وكانت بمثابة نقطة الانطلاق لجميع فنانى الوطن العربي، مؤكدة على أهمية الثقافة ودورها ليس فقط في الترويج السياحى ولكن أيضا في نشر السلام والتفاهم بين الدول والثقافات المختلفة.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تساهم في إلقاء الضوء على المعالم السياحية والأثرية بمختلف المحافظات بما يتماشى مع استراتيجية الترويج للمقصد السياحي المصري التي ترتكز بشكل كبير على إقامة الفعاليات المختلفة والتي تساهم في إلقاء الضوء على مقومات المقصد المصري وإظهار تميزه وتنوعه.

وأوضحت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة قدمت المواد الدعائية والترويجية المختلفة لضيوف المهرجان عن المقصد السياحي المصري، كما أنه تم تخصيص مكتب استعلامات خاص بالهيئة يعرض النشرات السياحية والمواد الدعائية عن مصر.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء العرب والمصريين منهم (هانى شاكر –مدحت صالح – عمرو سليم – على الحجار – هشام عباس – تامر عاشور–نسمة عبد العزيز – محمد محسن – مصطفى حجاج – نوران ابو طالب – نسمة محجوب – بغدادى باند - دينا الوديدى – أحمد جمال –أحمد ربيع - طارق العربى – لينا شاماميان –نادية مصطفى - عفاف راضى – الشيخ ياسين التهامى) إلى جانب بعض الفرق منها (مسار إجبارى – كايرو ستيبس –سبيد اوف هارتس – اوركسترا النور والامل – ام كلثوم - وسط البلد - طبلة الست - بلاك تيما).

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت بالتعاون مع وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية في إقامة سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعى السياحي والأثري لدى المصريين وتنشيط السياحة الداخلية منها مهرجان بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل في محافظة أسوان، ومهرجان بمعبد دندرة بمحافظة قنا، ومهرجان بمعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج، ومهرجان تل بسطا بالشرقية، ومهرجان السويس للموسيقى والغناء.