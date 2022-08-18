السلطات الجزائرية تضبط 3 أشخاص أضرموا النار عمدا فى محاصيل زراعية

كتب أحمد عرفة

أعلن الدرك الوطنى فى ولاية الطارف الجزائرية، ضبط 3 أشخاص أضرموا النار عمدا في محاصيل زراعية ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وشهدت الجزائر 26 بؤرة حريق فى تسع ولايات خلال 24 ساعة، أسفرت عن سقوط 26 ضحية، بينهم 24 في ولاية الطارف، واثنين في سطيف، ليصل إجمالى عدد الحرائق خلال هذا الشهر إلى 106 حرائق، ولا تزال محاولات إخماد تلك الحرائق وسط صعوبات تمثلت فى الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة إضافة إلى الرياح الشديدة، فيما أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وقوف الدولة بجانب أهالى الضحايا، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل المتضررين.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن تسجيل 39 حريقا في 14 ولاية عند الساعة الرابعة مساء، بعدما كانت 10 ولايات عند منتصف النهار. وتم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة، تيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل، وأصيب 45 شخصا بإصابات خفيفة بولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق جراء دخان الحريق وتم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية.